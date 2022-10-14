جدة - نرمين السيد - وتابع: "إحنا بنعمل محاور موازية للطريق الدائرى وفى نفس الوقت بنعمل شبكة طرق فى الكتل السكانية عشان تخدم على سكانها، وأنا عندى ملحوظة شوفتها إن دوائر المرور شايفكم مبالغين فيها قوى فى اتساعها". ووجه حديثة لأحد المهندسين قائلا: "فى حاجة فى المنطقة أو التصميم حاسين إننا ممكن نضيف حاجة؟ لو انتوا لقيتوا حاجة غير اللى إحنا عاملينها اطرحوها عليا". واطمأن الرئيس من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل، موجها بالاستمرار فى جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات، فى إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى عن مشروعات تطوير الطرق: هدفها إحداث نقلة مرورية غير مسبوقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.