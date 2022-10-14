مدبولى: الرئيس السيسى وجه بتطوير سانت كاترين ووضعها فى مكانتها اللائقة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته، أن هذه الزيارة لمدينة سانت كاترين، تأتى فى إطار متابعة تنفيذ ما كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير المدينة، ووضعها فى مكانتها اللائقة التى تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الموجودة بهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى والتراثى المميز.

وتابع مدبولى، فى مستهل زيارته لمدينة سانت كاترين، أعمال رفع كفاءة وتطوير مطار سانت كاترين، ويتضمن المشروع إنشاء مبنى ركاب يسع 600 راكب/ ساعة، وبرج مراقبة بارتفاع 35 مترا، وأيضا الممر الرئيسى بطول 3000 متر طولى، وأعمال الترمك الجديد، و35 منشأة خدمية لصالح المطار، وكذلك غرف تفتيش الكهرباء على جانبى الممر القائم، وأعمال رفع كفاءة مبنى الركاب القديم، بالإضافة إلى بوابات الرسوم، وإنشاء مبنى إسكان للعاملين.

وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروعات التطوير بالمدينة، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أشار خلاله إلى أن الوزارة قامت بوضع مخطط متكامل لمشروع تطوير "موقع التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس لتكون مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، إلى جانب توفير مختلف الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئى والبصرى والتراثى للطبيعة البكر، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، لافتا إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزى للتعمير.

من جانبه، قدم اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع الدكتور ماهر استينو، شرحا حول موقف عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمدينة "سانت كاترين"، والتى تتضمن مشروع إنشاء الحى السكنى بالزيتونة، مشيرين إلى أن هذا المشروع يتضمن إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، حيث يضم المشروع 21 مجمعا سكنيا بإجمالى 546 وحدة سكنية، فضلا عن إنشاء مجموعة من المبانى الخدمية الملحقة بالمشروع والتى تتمثل فى إقامة مدرسة، ومسجد، وكنيسة، وعدد من المحلات التجارية.

وتفقد رئيس الوزراء، مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بمدخل المدينة بموقع ميدان الوادى المقدس، بأرض التجلى الأعظم، والتقى بمجموعة من القساوسة ومشايخ القبائل، الذين حملوه رسالة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتضمن الشكر على مختلف الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأهالى سيناء فى مختلف القطاعات، وكذا الجهود المبذولة لتطوير مدينة "سانت كاترين" على وجه الخصوص، الأمر الذى يضعها بشكل أكبر على خريطة السياحة العالمية، تعظيما لما بها من مقومات وامكانات.

وتمت الإشارة إلى أن المركز يتكون من دورين أرضى وأول وروف مشاة، ذلك بالإضافة إلى نقطة للاستقبال والمعلومات، ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب لحجز الرحلات وتذاكر الطيران، ومطعم وكافيتريا، والقبة السماوية.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء "ساحة السلام"، والذى يتضمن تنفيذ ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى عرض متحفى متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، حيث استمع إلى شرح حول سير العمل بالمشروع.

وخلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقيه، استمع الى شرح عن مشروع انشاء "الفندق الجبلى المتكامل"، بمدينة سانت كاترين، وتمت الإشارة إلى أن الفندق يضم 150غرفة فندقية متنوعة، وأجنحة فندقية فاخرة، وحمامات سباحة.

وتمت الإشارة إلى أن مشروعات تطوير مدينة "سانت كاترين" تتضمن أيضا إنشاء النزل البيئى الجديد "امتداد" بمنطقة وادى الراحة، ويتكون من 7 مبان باجمالى "192 غرفة فندقية بيئية"، يتضمن مبانى للخدمات والاستقبال بالإضافة الى إقامة الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل، بحيث تربط النزل البيئى الجديد بالفندق الجبلى، وكذلك إنشاء ممشى "درب موسى" ليحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولا لجبل التجلى.

وتشمل أعمال تطوير المنطقة السياحية، الأعمال الخاصة بإنشاء المنتجع السياحى الجبلى، والذى يضم مجموعة من الفيلات والشاليهات ومنطقة تجارية "بازارات"، التى تضم 16 بازارا، هذا إلى جانب إنشاء ناد اجتماعى.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير "منطقة وادى الدير"، بمحيط دير سانت كاترين، حيث استمع إلى شرح حول أعمال التطوير بالمنطقة، والتى تشمل، مسارا للمشاة، حيث يتم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسى بوادى الأربعين، من مركز الزوار حتى مركز المدينة، ليكون متنزها طبيعيا، وتطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق، إلى جانب إقامة مسار للجمال.

كما تمت الإشارة إلى أن أعمال التطوير بالمدينة تشمل تنفيذ أعمال الوقاية من السيول وتشمل "مخرات السيول" التى تم مراعاة مساراتها فى تصميم المخطط العام للمدينة، بحيث تصبح عنصرا إيجابيا ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة.

وتتضمن الأعمال تطوير منطقة البيوت البدوية بالإضافة الى أعمال تشمل تنسيق الموقع وانشاء مجموعة من الخدمات، فضلا عن انشاء المجمع الإدارى الجديد ويشمل مجمع الخدمات الحكومية والخدمات الأمنية.

كما تتضمن أعمال تطوير المدينة، تطوير النزل البيئى القائم وتطوير منطقة استراحة "السادات" وربطها بساحة السلام لتكون منطقة زيارة سياحية واحدة.

وحول الموقف التنفيذى لأعمال المرافق، تمت الإشارة إلى توصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة لتشغيل أعمال التطوير والتوسع المستقبلى شاملة محطة محولات قدرة 40 ميجا وات وخط كهرباء ضغط عالى بطول 100 كم من محطة محولات نويبع.

كما تشمل أعمال التطوير تحديث مركز المدينة التراثى القائم، وأعمال رفع كفاءة وتطوير المسجد القائم ومبانى الخدمات العامة والسوق التجارية وإضافة محلات وخدمات جديدة لتناسب التطوير الشامل للمدينة بالإضافة للساحات والممرات ومناطق الترفيه