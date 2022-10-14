سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام فلامبو واستبعاد إمام عاشور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فلامبو البوروندي المقرر لها مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد مصطفى " زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي و مصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق و ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمر جابر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

فيما تم استبعاد إمام عاشور من قائمة المباراة لأسباب فنية، بعد أن تواجد فى قائمة معسكر الفريق الإعدادى للقاء.