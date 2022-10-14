جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تنطلق قناة القاهرة الإخبارية، قريبا، على تردد النايل سات 11747 V، والمنصات الرقمية هى:- Youtube https://www.youtube.com/channel/UCktyejXTxWaKfrgp1Oq7CMQ Twitter https://twitter.com/Alqaheranewstv Instagram https://www.instagram.com/alqaheranewstv/ TikTok https://www.tiktok.com/@alqaheranews البث المباشر عبر Youtube https://www.youtube.com/channel/UCcu3RolEOalAMef4Lt3uZLg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتردد.. ننشر منصات الديجتال الرسمية لقناة القاهرة الإخبارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.