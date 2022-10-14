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بالتردد.. ننشر منصات الديجتال الرسمية لقناة القاهرة الإخبارية

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فهمى غالى 2022-10-14 18:05 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تنطلق قناة القاهرة الإخبارية، قريبا، على تردد النايل سات 11747 V، والمنصات الرقمية هى:-

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCktyejXTxWaKfrgp1Oq7CMQ

Twitter

https://twitter.com/Alqaheranewstv

Instagram

https://www.instagram.com/alqaheranewstv/

TikTok

https://www.tiktok.com/@alqaheranews

البث المباشر عبر Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCcu3RolEOalAMef4Lt3uZLg

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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