بشبكة مراسلين فى كل أنحاء العالم .."القاهرة الإخبارية" تستعد للانطلاقة الأكبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 05:31 مساءً - انطلاقة قوية تستعد لها قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام المقبلة، ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتى تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستعرض الفيديو مراسلى القناة من عواصم أهم دول العالم، مثل بروكسيل التي تضم مقر الاتحاد الأوربي ورام الله مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والعاصمة الألمانية برلين، وتونس والعاصمة السورية دمشق والعاصمة الروسية موسكو والعاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة العراقية بغداد والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الاقتصادية لليمن مدينة عدن ومدينة مارسيليا الفرنسية والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة التركية أنقرة، ومن مدينة بني غازي الليبية والعاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة السودانية الخرطوم.

وتضم قناة القاهرة الإخبارية نخبة من المذيعين الكبار أبرزهم الكاتب الصحفى عدل حمودة والكاتب جمال عنايت، وغيرهم من الأساتذة الكبار فى مجال الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى كوكبة من المتميزين من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V عمودي.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرًا تدشين «قطاع أخبار المتحدة» والذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع أكثر من قناة، منهم قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».