عاصمة الخبر.. مراسلون من كل مكان فى العالم لقناة القاهرة الإخبارية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأزاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الستار عن قناة جديدة تحمل اسم "القاهرة الإخبارية"، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية، وبالتعاون مع عدد كبير من خبراء الإعلام وبيوت الخبرة فى العالم.

وأكدت الشركة أن الهدف من القناة الارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامى فى جميع المجالات الإعلامية، وعلى رأسها المجال الإخبارى.

وكان الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نشر فى وقت سابق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، برومو لقناة "القاهرة" الإخبارية.

وتضمن البرومو مراسلو القناة من عواصم العالم، وقالوا: "هنا القاهرة"، حيث كتب الطاهرى مرفقا بالفيديو: "بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالسادة الزملاء.. أصحاب المهام الصعبة".

وكان الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشف تفاصيل الشبكة الإخبارية التى أطلقتها الشركة المتحدة، موضحًا أن القرار جاء بناءً على قدرة الشركة لإنتاج منصات إخبارية مختلفة ذات شخصيات وأهداف مختلفة.

وأعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عن انضمام الكاتب الصحفى عادل حمودة، والإعلامى جمال عنايت، والإعلامى حسانى بشير، إلى قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن تردد قناة القاهرة الإخبارية المنتظر انطلاقها قريبا، هو "11747 – v" ومعدل ترميز 27500.