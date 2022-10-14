التحالف الوطنى يثمن قرار التضامن بمد فترة توفيق أوضاع كيانات العمل الأهلى

جدة - نرمين السيد - ثمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بكل أعضاءه ومؤسساته، قرار نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والخاص بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى لمدة ستة أشهر تبدأ من الأربعاء الموافق 12 أكتوبر عام 2022 وتنتهى فى 11 إبريل عام 2023.





وأشاد التحالف الوطنى، بهذا القرار لكونه دعم كبير للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويأتى تأكيدا على مدى حرص الدولة المصرية على فتح المجال أمام جميع منظمات المجتمع المدنى لكى تمارس دورها بكل حرية، ويتماشى هذا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص 2022 عاما للمجتمع المدنى ودعمه الدائم لمؤسسات وكيانات المجتمع المدنى واعتبارهم أحد أهم أضلاع مثلث التنمية فى مصر. يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى 13 مارس 2022 ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين".

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