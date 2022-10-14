الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 04:31 مساءً - تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين، بما فى ذلك محور ياسر رزق الذي سيربط كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم ومحور الحضارات بهضبة المطقم، مما يسهل الحركة علي قاطني جنوب ووسط القاهرة في مناطق المعادي وحلون والمقطم للوصول إلى كورنيش النيل دون اللجوء إلي الطريق الدائري أو طريق الأوتوستراد.

كما تفقد الرئيس أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي والمحاور المحيطة به، والذي يربط بين جنوب القاهرة بمنطقة المعادي، مروراً بالطريق الدائري ومحور الشهيد، ووصولاً لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائري.

وقد قام الرئيس بالاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل موجهاً سيادته بالاستمرار في جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.