عاجل- الرئيس السيسى يتفقد مشروعات إنشاء محاور وطرق بالقاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتى تساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين، بما فى ذلك محور ياسر رزق الذى سيربط كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم ومحور الحضارات بهضبة المطقم، مما يسهل الحركة على قاطنى جنوب ووسط القاهرة فى مناطق المعادى وحلون والمقطم للوصول إلى كورنيش النيل دون اللجوء إلى الطريق الدائرى أو طريق الأوتوستراد.

كما تفقد الرئيس أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى والمحاور المحيطة به، والذى يربط بين جنوب القاهرة بمنطقة المعادى، مرورا بالطريق الدائرى ومحور الشهيد، ووصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائرى.

واطمأن الرئيس من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل، موجها بالاستمرار فى جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات، فى إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.