رئيس قناة السويس يفتتح مسجدا ويوجه بإنهاء أعمال التطوير وفق الجدول الزمنى

جدة - نرمين السيد - افتتح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، مسجد "الرزاق" بشركة قناة السويس للاستزراع المائى، خلال تفقده أعمال التطوير وأحواض الاستزراع السمكى، رفقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومجموعة من قيادات الشركة.





يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على استكمال الأعمال الإنشائية كافة، ضمن أعمال التطوير بالشركة، التى تشمل إنشاء مبنى إدارى وسور خارجى محيط بالمزرعة ومخازن وورش وذلك جنبا إلى جنب مع أعمال تطوير أحواض الاستزراع السمكى لزيادة إنتاجيتها ورفع كفائتها.

ويماثل مسجد "الرزاق" من حيث التصميم مسجد "تبارك" بالمدينة الرياضية بالهيئة، فيبلغ المسطح الداخلى للمسجد 330 متر مربع، ومساحته الكلية شاملة المسطحات الخضراء المحيطة به 1200 متر مربع، ويبلغ إرتفاع مأذنته 16 مترا.

ويراعى تصميمه التناسق مع تصميم باقى منشآت المدينة الرياضية، ويتسع لعدد 185 مصلى، وهو من تصميم وتنفيذ شركة قناة السويس للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة.

وخلال زيارته للشركة وعقب افتتاح المسجد، حرص الفريق أسامة ربيع والحضور على تأدية شعائر صلاة الجمعة مع العاملين بالشركة والاستماع لخطبة الجمعة التى تناولت فضل شكر أنعم الله.

وتعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال الاستزراع السمكى بالشركة من خلال معاينة حصاد الأحواض المستزرعة من الجمبرى وأسماك السهلية والقاروص والدنيس وأسماك العائلة البورية، حيث بلغت كميات حصاد الجمبرى 71 طنا حتى الآن، والمتوقع وصول إجمالى كميات الحصاد بعد انتهاء موسم الحصاد نهاية العام الجارى إلى 160 طن جمبرى، فيما تترقب الشركة بدأ حصاد موسم أسماك العائلة البورية وسمك السهلية مطلع الشهر القادم بمشيئة الله.

كما تابع الفريق ربيع، نتائج معدلات التطوير، وانتهت الإدارة الهندسية بالهيئة المشرف العام على المشروع بالفعل من تطوير 18 شريحة بالكامل بواقع 144 حوضا، تمثل 350 فدانا مساحة مائية صافية، فيما يجرى العمل حاليا على استكمال تطوير الشرائح المتبقية والتى تضم 248 حوضا آخرين، لترتفع نسبة إنجاز أعمال التطوير بالمزرعة بالكامل إلى 83%.

خلال جولته، وجه رئيس الهيئة الشكر للعاملين بالشركة على الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة التى بدأت ثماره مع حصاد الأحواض المستزرعة، مؤكدا على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمنى المحدد، ومراعاة معايير الجودة فى كافة الأعمال الحالية والمستقبلية التى تقوم بها الشركة.