أخبار مصرية

سفارة مصر فى موسكو تتابع أحوال الطلاب المصريين فى بيلغورد بعد تعرضها للقصف

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - صرح السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو بأن السفارة تتابع على مدار الساعة أحوال الطلاب المصريين فى مدينة بيلغورد الروسية، وذلك على ضوء تعرض المدينة لعمليات قصف خلال اليومين الماضيين وتحويل الدراسة بها لتكون عن بعد لمدة اسبوعين.

 

 

وأوضح السفير نزيه النجارى أن السفارة تتواصل بشكل مكثف مع الطلاب المصريين بالمدينة، والذين يزيد عددهم عن ١١٠٠ طالب، للاطمئنان على أحوالهم والرد على كافة استفساراتهم،  كما تنسق مع الجهات المعنية لتلبية رغبات بعض الطلاب فى النقل لجامعات أخرى أو الاستمرار فى الدراسة عن بعد، وذلك استكمالا للجهود التى بدأتها على ضوء تطورات الأوضاع الراهنة. 

 

وتؤكد السفارة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبناء الجالية المصرية فى روسيا الاتحادية، علما بأنه يمكن التواصل مع السفارة على مدار الساعة من خلال رقم 

+79295157494

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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