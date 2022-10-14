عاجل- أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، هطول أمطار غدا السبت، متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.





وأشارت الهيئة إلى استمرار انخفاض الحرارة، غدا السبت، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على الأنحاء كافة. وعن لدرجات الحرارة، غدا السبت جاءت كما يلى: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة. الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة. مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة. سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة. قنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة. أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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