دبلوماسى هندى: مصر محور لتقرب الهند من العالم العربى وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة فاينانشال إكسبرس الهندية، بأنه من المتوقع أن تكون زيارة وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبرامانيام جايشاكنار لمصر غدا لتقييم القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.





وأشارت الصحيفة الهندية، إلى أن هذه الزيارة التى تستغرق يومين والتى تبدأ غدا تتعلق بالتعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، وتأتى الزيارة أيضا فى أعقاب الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع راجناث سينج إلى مصر لبحث التحول فى السياسة العالمية وخلال الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإعطاء دفعة للتعاون الدفاعى بين البلدين، كما يحرص البلدان على تعميق الروابط فى التجارة والاستثمار والأمن الغذائى وكذلك التواصل بين الناس -بحسب الصحيفة.

وسيزور جايشاكنار المجتمع الهندى بما فى ذلك الطلاب المقيمين، بالإضافة إلى مخاطبة تجمع لمجتمع الأعمال المصرى والهندى.

وأشارت الصحيفة نقلا عن دبلوماسى هندى سابق، أنيل تريجوينات، إلى أن البلدين كانتا شريكين رئيسيين خلال حركة عدم الانحياز وتعد مصر محورا لنهج الهند تجاه العالم العربى وكذلك تجاه إفريقيا، وخاصة شمال إفريقيا.

وقال الدبلوماسى إن "مصر مهمة أيضًا لأمن الأسمدة فى الهند لأنها تضمن الأمن الغذائى للقاهرة ومع التغيرات الديناميكية العالمية، يتم تحديد مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجى".

وعلى الجانب الدبلوماسى، فمع احتفال الهند ومصر بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، سوف تعيد الزيارة سرد العلاقة التاريخية المستمرة وإعادة بنائها مع إضافة أبعاد جديدة إليها.

ووقعت شركات هندية ومصرية مؤخرًا صفقات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكى تماشياً مع مهمة الهند فى مجال الهيدروجين ويوجد أكثر من 50 شركة هندية فى مصر وقد دعت الهند مصر "كبلد ضيف" لقمة مجموعة العشرين فى عام 2023، كما ستستضيف مصر أيضًا مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى ستكون الهند فيه شريكًا أساسيًا فى مكافحة تغير المناخ".

وعلى صعيد التجارة بين البلدين، ووفقًا للخارجية الهندية، تعد مصر أكبر شريك تجارى للهند فى إفريقيا لذلك خلال الزيارة التى تبدأ غدًا، سينصب التركيز أيضًا على التجارة الثنائية والاستثمارات والتجارة.

وتشير أرقام التجارة الثنائية للسنة المالية 2021-2022 التى نشرتها الخارجية الهندية إلى أن التجارة وصلت إلى مستوى قياسى بلغ 7.26 مليار دولار أمريكى ويتجاوز الاستثمار من الهند فى مصر 3.15 مليار دولار أمريكى.

ويوجد أكثر من 50 شركة هندية فى مصر وهم من مختلف القطاعات بما فى ذلك الطاقة والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتصنيع والكيماويات وغيرها.