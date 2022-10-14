لقاءات واجتماعات مهمة.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على طلب وزارة الطيران المدنى بشأن مد الإعفاء من مقابل الجعل حتى 30/4/2023، وذلك لجميع دول العالم؛ فى إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة (بوزارة الداخلية) بمساحات مختلفة، بعد إعادة الانتشار لمواقعها، وذلك فى محافظات: القليوبية، والغربية، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والقاهرة، على أن يتم نقلها لصالح وزارة المالية، وقيدها فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، مثل استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، على أن يتم استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، بحضور وزيرة البيئة، ومنسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولى الشركة المنظمة لعدد من الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، بجانب اجتماع لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص فى بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من المسؤولين، فضلاً عن اجتماع لبحث تعزيز فرص التعاون الممكنة بين الحكومة و"الشركة المصرية الألمانية للمضخات روهربمبن مصر"، المتخصصة فى إنتاج الطلمبات، فيما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى.

وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب الوزير لشئون البنية الأساسية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذى للصندوق السيادى، ورئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنسق العام للمبادرة، والوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً كما أورد التقرير، اجتماعاً لمتابعة سبل تنمية صناعة السياحة ومقترحات تطوير هذه الصناعة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، وعدد من المطورين والمستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى اجتماع مع عدد من المطورين العقاريين، حيث أشار إلى أن الحكومة تستهدف التوسع فى تصدير العقار المصرى والوصول لـ "خريطة طريق" لتطوير القطاع فى المؤتمر الاقتصادى، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل الاستعدادات التى تتم لعقد المؤتمر الاقتصادى، ومعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب اجتماع مع رئيس هيئة الدواء المصرية لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة مثل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجارى، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وسفراء عدد من الدول العربية، كما تم استعراض تقرير من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالى 2021/2022.

حيث ارتفعت صافى تدفقات الاستثمار لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالى 2020/2021، وهى الزيادة الأعلى منذ عشر سنوات، فى حين تم الإعلان عن تنظيم احتفالية ضخمة مع الإمارات تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"؛ وذلك للاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، حيث قال إن الحكومة المصرية حريصة على تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات، وإبراز مدى التميز والخصوصية التى تجمع البلدين.

كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق ودعم التكامل بين الجانبين، بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى وخلق مناخ استثمارى جيد، بما يخدم الاقتصاد الوطنى.

كما قام رئيس الوزراء بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لقمة المناخ، التى تعقد الشهر المقبل، وذلك برفقة وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدنى، والسياحة والآثار، وكان فى الاستقبال محافظ جنوب سيناء، وتفقد ومرافقوه، عدداً من مشروعات التطوير التى يشهدها مطار شرم الشيخ الدولى، للوقوف على سير العمل بها، ومن بينها: المهابط والممرات، وصالات الوصول والمغادرة، ومداخل ومخارج المطار، وأعمال تنسيق الموقع، كذلك تابع سيادته موقف تقدم الأعمال بالمنطقة الخضراء، التى يتم إقامتها بحديقة السلام، وكذا المنطقة الزرقاء التى تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، وذلك استعداداً لاستضافة مدينة شرم الشيخ للعديد من الفعاليات خلال قمة المناخ.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير اللقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والاندماج الأوروبى بجمهورية مولدوفا، والوفد المرافق له، حيث أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع مولدوفا على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية، ورئيس مركز البحوث الزراعية، إلى جانب لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء.