«مدبولي» يتفقد عددا من مشروعات التطوير بمدينة سانت كاترين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - توجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى مدينة سانت كاترين لتفقد عدد من مشروعات تطوير المدينة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أسطول أتوبيسات الكهرباء والغاز استعدادا للعمل فى شرم الشيخ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قام مساء أمس خلال زيارته إلى مدينة شرم الشيخ، بجولة ليلية موسعة لتفقد سير العمل بمشروعات التطوير بالعديد من الطرق والميادين الرئيسية، ضمن خطوات تأهب المدينة لاستقبال الزوار والمشاركين بمؤتمر تغير المناخ COP27 الشهر المقبل.