جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور أحمد بالهول الفلاسى، وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمناقشة ملفات التعاون بين البلدين، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار "التعليم المستدام هو المستقبل"، والذى ينظمه مجلس الشارقة للتعليم فى الفترة من 12-13 أكتوبر الجارى.





وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الدولتين فى مجال التعليم، وتبادل الرؤى والخبرات خاصة فى المناهج الجديدة التى أعدها مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ودمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية. ويهدف المؤتمر إلى كشف الدور الذى تلعبه الأبحاث فى تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز العقول لرسم وظائف الغد، استجابة للتغيرات العالمية لبيئات العمل والانتفاع بالمعلومات المتعلقة بمستقبل التعليم من خلال العلماء والباحثين والمختصين وتجسير الفجوة بين الممارسات المستخدمة الحالية فى التعليم والتعلم والممارسات المستقبلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإماراتى سبل التعاون بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.