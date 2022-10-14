فرص عمل وملتقيات توظيف.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما تم التأكيد على أهمية تفعيل وهيكلة المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، والإشارة فى كل اللقاءات الى أن مصر التى أفللت من الإرهاب وتداعياته، وتواجه الأن تداعيات تحديات عالمية منها كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية، تسير الأن بخطى ثابتة نحو التنمية والجمهورية الجديدة، وخلق بيئة عمل آمنة، وعلاقات عمل متوزانة، ومناخ استثمارى لا ينافسه مناخ فى المنطقة، وأن الدولة التى تشهد الأن مناخ الحوار الوطنى الذى يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه، ليس بجديد عليها إيمانها بالحريات النقابية، والسعى المستمر نحو عالم عمل أفضل، وحوار مجتمعى حقيقى بين كل الأطراف المعنية خاصة بالعملية الإنتاجية.

كما شهد هذا الأسبوع لقطات ترصد إستمرار دور القوى العاملة فى تحسين خدماتها إلى الوطن والمواطن فى الداخل والخارج بتوجيهات ومتابعة دقيقة من وزيرها حسن شحاتة، واستمرار مديريات القوى العاملة فى تنفيذ برامج التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وإطلاق مبادرة "المناخ مسؤوليتى" فى المحافظات.

تعزيز علاقات العمل

إنتهى الأسبوع بكلمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة أمام الاجتماع الثلاثى الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل بحضور وفد منظمة العمل الدولية بجنيف برئاسة رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق فى التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف كارين كيرتس، ومن مكتب المنظمة بالقاهرة برئاسة اريك أوشلان، وبحضور ممثلى اصحاب الأعمال، والنقابات والاتحادات العمالية، لاقت فيه تلك الكلمة ترحيبا دوليا كبيرا خاصة بعد إعلان الوزير فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المستشار القانونى للوزارة ايهاب عبدالعاطى عن قراره الوزارى رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التى أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر.



وأكد حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموى الهام الذى يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل حكومة وأصحاب اعمل وعمال على حد سواء بـ "الحرية النقابية – والحوار الاجتماعى – والعمل الأفضل"، وتأكيده على تفعيل لجنة الشكاوى، وتوجيهاته بأهمية هيكلة المجلس الاعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، وتوضيحه أن الجميع فى الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحق فى العمل كأحد أبرز حقوق الانسان،واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة فى بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو فى مصر.

وكان هذا اللقاء قد سبقه خلال الأسبوع لقاءات مع خبراء وممثلين عن المنظمة الدولية بشأن بحث التقدم فى مشروع تعزيز علاقات العمل.

الاتحاد الأوروبى

وفى نفس الإتجاه ومن داخل وزارة القوى العاملة أكدت اللجنة الإقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الأوروبى برئاسة ديميتريس ديميترياديس، رئيس قسم العلاقات الخارجية، على دور مصر المحورى والريادى فى منطقة الشرق الأوسط،وأن استقرارها، من استقرار المنطقة، مؤكدة الدعم والمساندة للدولة المصرية فى خططها نحو الاستقرار والتنمية رغم التحديات العالمية، وأشارت اللجنة خلال حضورها إجتماعا بالديوان العام لوزارة القوى العاملة إلى استعدادتها الجارية لعقد القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية السنوية لعام 2023 فى مصر، وبالتحديد فى مدينة الأسكندرية، لبحث سياسات واستراتيجيات الطاقة فى منطقة الأورومتوسطية، متطلعة إلى المشاركة، والتعاون مع وزارة القوى العاملة، ضمن الوزارات والجهات المعنية فى مصر بشأن هذه القمة.



السلامة والصحة المهنية

وفى هذا الاسبوع ايضا ترأس حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مؤكدا أهمية دور المركز القومى فى الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الابحاث والدراسات التى يقدمها، والذى ينفرد بها محليا وإقليميا فى هذا التخصص.



واقترح الوزير، تعديل بنود اللوائح الداخلية لإعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التى يقدمها المركز للشركات والمنشآت، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات.

خدمات مباشرة

وعلى مستوى الخدمات المباشرة، مارست الوزارة وعدد من الإدارات التابعة لها نشاطا مكثفا بعد توجهات من الوزير حسن شحاتة بتحرى الدقة والمصداقة خصوصا فى توفير فرص العمل، أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 3981 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2022 الجارى.

كما أعلنت عن تنسيق مع الشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والإعلان، بتوفير 1000 فرصة عمل للشباب، فى العديد من التخصصات، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين، بالإضافة إلى توفير مزايا أخرى من التأمين الصحى والاجتماعى وانتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة، وافتتحت بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعى، ملتقى توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص توفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب من سن 18 حتى 40 سنة بتخصصات مختلفة، لجميع المؤهلات، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية وعنوانها شارع د. أحمد زكى، النزهة الجديدة، والذى نظمته الإدارة العامة للتشغيل بالداخل ومعلومات سوق العمل بالوزارة، بحضور نواب مجلسى الشيوخ والنواب، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسؤولى الهيئة.



كما أعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 98 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 59 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، وقالت الوزارة إن المستحقات بلغت 71 ألفا و76 دولارا أمريكيا، بما يعـادل مليون و395 ألف جنيه مصرى تقريبا.