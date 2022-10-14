«إتقان».. إصدار قانون بإنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - ونص القانون على إنشاء هشئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى" تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات.

وتهدف هذه الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

وتضع الهيئة الإضار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها، متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقنى، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقا لأحكام هذا القانون.

وتقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، قد بنيت على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين فى مجال المهنة، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلى:

1- تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقا للأطفار العام للمهنة أو التخصص.

2- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.

3- توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقا للبرنامج.

4- أساليب التقييم والتقومى المتبعة فى البرنامج.

ويتضمن الملف المرفق تفاصيل قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفنى.