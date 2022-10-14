وزير التنمية: نقل 113 أتوبيسا صديقا للبيئة إلى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تلقى هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة الوزارة لتحريك الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء والتى سيتم إرسالها إلى مدينة شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة خلال فعاليات قمة المناخ.





جاء ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ خلال نوفمبر القادم.

وتشارك وزارة التنمية المحلية عبر (هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية) بعدد 210 أتوبيسات منها 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و110 تعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ومحافظتى القاهرة والاسكندرية.

وأشار هشام آمنة الى أنه تم تحريك حوالى 113 أتوبيسا حتى اليوم الجمعة (60 أتوبيس غاز طبيعى و53 أتوبيس كهرباء)، مشيراً إلى أن هذه الأتوبيسات تم تركيب الهويات البصرية لها بعد استلامها وكذا استصدار التراخيص اللازمة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية تذليل اى معوقات والالتزام بالبرنامج الزمنى والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة فى هذا الملف المهم وسرعة نقل باقى الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ وإنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظتى القاهرة و الإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربى وتوفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء خلال انتقالها إلى شرم الشيخ وتوفير الزى اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ الذى توليه الدولة المصرية أهمية كبيرة للخروج بهذا الحدث بالصورة التى تليق بمصر.