«قوى عاملة الجيزة» تطلق مبادرة «المناخ مسؤوليتى»

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية الجيزة، أعلنت فيه انطلاق فعاليات مبادرة "المناخ مسؤوليتى"، تحت رعاية وزير القوى العاملة، حسن شحاته، بمقر شركة بولاريس الزامل بأكتوبر، وبحضور محمد طه، مدير المديرية، وممثلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومنى إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ورباب عويس مدير مكتب السلامة بأكتوبر.





وأوضح مدير المديرية -فى تقريره- أنه جرى التأكيد فى المبادرة على أن المناخ مسؤولية الجميع، وكذلك أهمية دور السلامة والصحة المهنية فى تلك القضية، لحماية البيئة والحفاظ عليها من جميع العوامل التى تؤثر عليها وأثر ذلك على المنشآت، كما تناول اللقاء بعض المناقشات وعرض بعض النماذج عن التغير المناخى. وتطلق وزارة القوى العاملة، مبادرة "المناخ مسئوليتى" فى جميع أنحاء الجمهورية، من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والادارات التابعة لها فى المحافظات، وذلك للحفاظ على البيئة خاصة فى ظل عوامل التغير المناخى، تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 المقرر إنعقادها نوفمبر المقبل، وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 المادة رقم 13 المعنية بالتغير المناخى.

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