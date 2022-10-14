مدبولى يتفقد نقطة تجمع الأتوبيسات المشاركة فى تنقلات مؤتمر المناخ (صور)

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جاء ذلك فى ثانى يوم له بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، الشهر القادم.
وخلال جولته التى رافقه فيها وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران، والسياحة والآثار، ومحافظ جنوب سيناء، ونائبته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تمت الإشارة خلاله إلى أن عدد الأتوبيسات التى ستخدم حركة التنقلات خلال المؤتمر، تتضمن 50 أتوبيسا يعمل بالكهرباء إلى جانب 85 أتوبيسا أخرى تعمل بالغاز الطبيعى، ولهذه الأتوبيسات خطوط سير ومحطات محددة لخدمة حضور المؤتمر.
وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه فى إطار تطبيق محافظة جنوب سيناء لمنظومة الحلول الرقمية، فإنها تشمل عددا من المواقف الذكية، حيث يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها إلى 24 موقفا، كما أشارت كذلك إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى المؤمنة، والتى يتم خلالها تحصيل كافة المعاملات المالية من المشروعات الذكية، التى يجرى تنفيذها حاليا وهى قادرة على الربط مع أى منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، حيث تمكن من رؤية لوحة المؤشرات الخاصة بكافة التحصيلات، وتوفر لنا عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكافة الأنظمة فى أى وقت.
وخلال تفقده أشاد رئيس الوزراء بجودة وإمكانات هذه المنظومة، وتفقد أيضا الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، التى تراعى أصحاب الهمم والأطفال، والتقط رئيس الوزراء لقطة تذكارية مع العمال والسائقين.
كما تفقد مدبولى عددا من الدراجات التى يتم إتاحتها بالمدينة، وفق نظم مؤمنة للتحصيل، ورصد مسارات تحرك هذه الدراجات.
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