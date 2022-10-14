القوات المسلحة تنظم زيارة لرجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى المركز الطبى

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة ورجال الأعمال من دولة نيجيريا، إلى المركز الطبى العالمى وذلك؛ للتعرف على الإمكانيات الطبية المتطورة داخل المركز.





بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلى تناول الإمكانيات الهائلة داخل المركز الطبى العالمى والذى يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة بما يمتلكه من وسائل طبية وتكنولوجية متطورة فى جميع التخصصات الطبية. وشملت الزيارة تفقد الوفد لعدد من الأقسام داخل المركز شملت المعمل وأجنحة المرضى وغرفهم كذلك الرعاية المركزة والفندق ومبنى الأشعة ومبنى الأورام. وألقى اللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة أشار فيها إلى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى تطوير القطاع الطبى والتعاون المستمر فى دعم القطاع الطبى والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة لتطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية. كما ألقى اللواء طبيب أشرف عبدالراضى محمود مدير المركز الطبى العالمى كلمة أكد خلالها أن المركز الطبى العالمى يعد من أهم المراكز الطبية التى تساهم فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة وأن تنظيم مثل هذه الزيارات يساهم فى تحقيق التقارب مع الأشقاء الأفارقة. من جانبهم عبر سفراء الدول الإفريقية عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة فى جميع المجالات، مؤكدين أن زياراتهم للمنشآت الطبية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من إمكانات عالمية تسهم فى التعرف على كل ما هو جديد فى المجال الطبى. واختتمت الزيارة بتكريم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وتبادل الدروع مع السفراء الأفارقة.

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