«التعليم» تبحث إعداد مناهج فنية تتعلق بالهيدروجين الاخضر

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الملتقى الألمانى الإفريقى الثانى للتعليم والتدريب المهنى يوم 13 أكتوبر 2022، فى مدينة فرانكفورت بألمانيا والمنظم من قبل الوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث فى ألمانيا.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، ضم الملتقى ممثلى صناع القرار بالدول الإفريقية وألمانيا وكذلك ممثلو الهيئات الدولية ومقدمو الخدمات التعليمية والتدريبية التى تدعم تطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، حيث تناول الملتقى مستقبل تطوير المهارات فى إفريقيا والاستراتيجيات المستدامة لتحسين قابلية توظيف خريجى التعليم الفنى.

وشارك الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، فى الحلقة النقاشية الخاصة بمشاريع الهيدروجين الأخضر واحتياجات التدريب، حيث ضمت الحلقة النقاشية وزيرة التعليم العالى والتكنولوجيا بجمهورية نامبيا وممثلى شركات خدمات التعليم والتدريب الألمانية.

وتناولت الحلقة النقاشية ضرورة تحديد الجدارات الفنية والاحتياجات التدريبية اللازمة للإعداد المبكر للفنيين المؤهلين بالجدارات الفنية المطلوبة فى سوق العمل، طبقا للوظائف والمهن المتوقعة خاصة مع الكم الهائل من المشاريع المتوقع إنشاؤها قريبا والتى تختص بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه ونقله وتصديره واستخداماته المتعددة، حتى تتمكن هذه المشروعات من النمو بالمعدل المرغوب وتحقيق العائد المقامة لأجله.

وأشار عمارة، إلى أنه بحلول عام 2050 ستتحول جميع الأنشطة الاقتصادية إلى الاقتصاد الأخضر وفقا لاستراتيجية المناخ التى تم إطلاقها بهذا الشأن، لذا يجب الإسراع فى الاستعداد لذلك خاصة مع وجود أكثر من 200 وظيفة ومهنة ترتبط باثنى عشر قطاعا فى الاقتصاد الأخضر.