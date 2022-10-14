انطلاق أسبوع القاهرة الخامس للمياه الأحد المقبل بحضور 66 منظمة دولية

جدة - نرمين السيد - ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار إهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية بإعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.

وسيعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار المياه فى قلب العمل المناخى بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الإسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27.

وسيضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.

وسيتم عقد الجولة الأخيرة من الحوار السياسى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية والتى تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خصوصا فى القارة الإفريقية تمهيدا لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذى تنظمه الأمم المتحدة فى مارس 2023.

كما سيتم عقد جلسة مفتوحه للتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية حول التكيف فى قطاع المياه والتى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم بالإضافة لعرض ترتيبات يوم فى المياه ، كما سيتم عقد الإجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه لإستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن هولندا – طاجكستان - المانيا – بريطانيا - منظمة الفاو - معهد إستكهولم الدولى للمياه .

كما سيتم عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة التقدم فى قرارات المجلس الوزارى المشترك للمياه والزراعة الثانى الذى تم عقده فى يناير 2022، ومن المقرر أيضا عقد المنتدى الثانى للإستثمار فى مجال المياه بين البنك الإفريقى والاتحاد الأوروبى والذى يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائى فى قارة أفريقيا من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار فى المياه فى البلدان الإفريقية، كما سيتم عقد مؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية فى منطقة المتوسط والذى ينظمه الإتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

كما يشتمل إسبوع القاهرة الخامس للمياه أيضا على مؤتمر علمى للإسبوع والذى يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، وتم تلقى 131 بحث من الجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها فى 5 جلسات فنية متخصصة فى محاور الامن المائى والتغيرات المناخية - حماية الدلتاوات - التكيف فى مجال المياه فى ظل التغيرات المناخية - المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلى - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ ، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث تضم متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

وفى إطار إهتمام الوزارة بتعزيز الدور العلمى والإستفادة من التطور التكنولوجى السريع وتطويعه فى خدمة أعمال الوزارة.. فسوف يتم عقد عدد 3 جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم فى مجال المياه، يحاضر فيها لفيف من السادة وزراء المياه والعلماء الدوليين وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلى المنظمات الدولية.

وفى ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على تعزيز التواصل بين الشباب الأفارقة.. سيتم عقد المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه تحت شعار الإدارة الذكية لمياه الرى للتخفيف من آثار تغير المناخ ، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

كما سيتم عقد 4 مسابقات خلال الإسبوع هى مسابقة أفضل الممارسات الزراعية حافظ عليها تلاقيها والتى يشارك فيها 375 متسابقا وتم اختيار أفضل 10 تجارب منها، ومسابقة أطروحة الثلاث دقائق والتى تقدم لها 23 من طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة شباب المبتكرين فى مجال المياه والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM والتى تقدم لها ما يزيد عن 250 طالبا بـ 72 مشروعا بحثيا فى مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة وإستخداماتها فى مجال المياه، ومسابقة أفضل مشروع تخرج والتى تقدم لها 23 مشروعا من جامعات عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا .

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها فى مجالات مختلفة متعلقة بالمياه مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

وفى ضوء تبادل الخبرات فى مجال مشروعات التكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية.. فسوف يتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين فى الإسبوع لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات إستخدام الطاقة الشمسية فى الرى والمركز القومى لبحوث المياه.