كلوب: محمد صلاح يصنع الفارق دائما ونسعى لإيقاف هالاند والسيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 01:31 مساءً - تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على أهمية المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

ويستضيف فريق ليفربول المحترف بين صفوف النجم المصري محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي فى الخامسة والنصف مساء بعد غد الاحد بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: " سنحاول الضغط على السيتي وإغلاق مفاتيح لعبه، من أجل حسم نقاط المباراة لصالحنا والعودة مجددا فى المسابقة".

وتابع: "سنواجه أفضل فريق في العالم، وهذا تحد جديد، لكننا سنلعب على ملعب أنفيلد، وسنقدم كل ما لدينا، والجميع يعلم قوتنا على ملعبنا ومع مساعدة الجماهير لنا".

وأشاد كلوب بالنجم المصري محمد صلاح، بعد الهاتريك الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا، الذي سجله في 6 دقائق فقط أمام رينجرز الأسكتلندي، خلال فوز ليفربول 7-1، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأضاف مدرب ليفربول "لقد تعلم محمد صلاح من مباراة رينجرز الأولى وأدرك كيف فعل حارس رينجرز الكثير ليمنعه من التسجيل، فقد فاجأني بالهدف الأول ثم الثاني المميز، والثالث رائع، إنه يساعد الفريق بكل تأكيد بهذه الأهداف".

وحول سؤال تغيير مركز محمد صلاح أجاب كلوب : "ضد رينجرز كان يلعب بالهجوم، وينضم للعمق بشكل أكبر، وهذا ما قمنا به وليس تغيير أسلوب لعبه، لكن مو يمكنه اللعب في أكثر من مركز بدون مشاكل، لكن بإمكانه اللعب على الطرف كذلك، في النهاية نحن نحب المرونة التي يمتلكها".

وتابع المدرب الألماني: "حتى يسجل محمد صلاح، عليه أن يكون داخل منطقة الجزاء أو حولها، وهذا أمر طبيعي، وهو يُدرك ذلك، بأي أسلوب قد نلعب به".

وأكد يورجن كلوب أن ليفربول كان يحتاج للفوز على رينجرز من أجل استعادة الثقة وتغيير المزاج فقط بعد الهزيمة من آرسنال في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وحتى نكون أكثر تركيزا أمام السيتي.

وأثني كلوب على أداء البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال المباريات الأخيرة، مؤكدا أنه يمر ببداية رائعة للموسم على عكس مستوى الفريق.

كما تحدث كلوب عن المهاجم الفذ النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي،قائلا:" سنواجه أفضل مهاجم في العالم حاليا، لذا علينا أن نتأكد من عدم حصوله على الكثير من الكرات، وضرورة إغلاق كل المنافذ أمامه".

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط ، بينما يحتل مان سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة.