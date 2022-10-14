مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكولا لتصنيع منتجات طبية

جاء ذلك فى إطار تشجيع الدولة للبحث العلمى فى المجالات التى ترتبط بالخطط التنموية، وكذلك دعم التعاون بين الجامعات والمراكز العلمية المرموقة والشركات الصناعية الوطنية فى المجالات العلمية والبحثية والتدريبية.
وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال إجراء أبحاث تطبيقية مبنية على تقديم الشركة المواد الخام اللازمة للمدينة؛ لتصنيع منتجات يمكن استخدامها كمكملات غذائية، وإنتاج ثلاثة أنواع من الكولاجين لغذاء البشرة، وعلاج الجروح والحروق، وعلاج آلام المفاصل.
ولفتت منى عبداللطيف إلى أن هذا التعاون يأتى تفعيلا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يعكس حرص قيادات المدينة على اتخاذ الإجراءات الإيجابية لتنفيذ الأبحاث العلمية بالتعاون مع الصناعة الوطنية لما فيه صالح المواطن المصرى؛ للاستفادة من المنتج المصرى والمصنع بخبرات وأبحاث لاتقل عن الأبحاث العالمية فى هذا المجال.
وأوضحت أن شركة "سمر مون" ستوفر كافة احتياجات المدينة من مستلزمات ومتطلبات، وتحويلها إلى منتجات صحية طبيعية، وأنه سوف يسهم فى تخفيض الضغط على الاستيراد؛ لتحقيق أغراض التنمية والنمو الصناعى.
ووقع بروتوكول التعاون عن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، د.منى عبداللطيف مدير المدينة، وعن شركة "سمر مون" د. هانى المنشاوى رئيس الشركة ورئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعضو جمعية المستثمرين ببرج العرب، وذلك بحضور د. محمد رشاد نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، ود. منال على رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية الطبية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالمدينة.
جدير بالذكر أن شركة سمر مون تعد الشركة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى تصنيع فواتح الشهية من الأسماك، وحاصلة على الأيزو 22000 , FDA، واعتماد هيئة سلامة الغذاء المصرية، كما تقوم الشركة ببيع منتجاتها محليا، وتصديرها لجميع دول العالم.
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