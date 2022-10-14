وزير الخارجية يلتقى نظيره الهندى ووزيرة البيئة بالكونغو.. غدا

جدة - نرمين السيد - كما يلتقى شكرى، الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير خارجية الهند، ولذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المقرر أن يعقب لقاء شكرى ونظيره الهندى، مؤتمرا صحفيا مشتركا.

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