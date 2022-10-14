بمناسبة اليوم العالمى.. الداخلية تنظم زيارة لـ6 مدارس لذوى الإعاقة البصرية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، زيارة لـ6 مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة).





وأهدت الوزارة، 603 عصا بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل"، كما تم تنظيم احتفالية لـ(100 طفل) من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم"، وذلك بمقر نادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل، حيث تم استقبال الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء).

واستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفودا من مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – المركز النموذجى للمكفوفين – جمعية المكفوفين المصرية)، حيث تم استعراض الجهود والخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وفى نهاية اللقاء تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلى الجهات المشاركة عدد آخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على استخراج (الأوراق الثبوتية -وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية اعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.