وأهدت الوزارة، 603 عصا بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل"، كما تم تنظيم احتفالية لـ(100 طفل) من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم"، وذلك بمقر نادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل، حيث تم استقبال الأطفال والاحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء).
واستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفودا من مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – المركز النموذجى للمكفوفين – جمعية المكفوفين المصرية)، حيث تم استعراض الجهود والخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وفى نهاية اللقاء تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلى الجهات المشاركة عدد آخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.
وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على استخراج (الأوراق الثبوتية -وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية اعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.
وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة اليوم العالمى.. الداخلية تنظم زيارة لـ6 مدارس لذوى الإعاقة البصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.