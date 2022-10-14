ميثاق إفتائى.. مؤتمر فى القاهرة لمواجهة التغيرات المناخية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحرص الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، على مواكبة الواقع المعاصر، من خلال مؤتمرها السنوى المزمع عقده 17 أكتوبر الجارى، بعنوان: (الفتوى وأهداف التنمية المستدامة).





الأمانة العامة قالت إن جلسات المؤتمر المنعقدة على مدار يومى 17 و18 أكتوبر، تشهد حضورا واسعا ولفيفا من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من أكثر من 90 دولة حول العالم، وبتمثيل عالى المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز المعلومات عن المؤتمر. «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» عنوان المؤتمر الفعاليات من 17 إلى 18 أكتوبر 2022 يحضر المؤتمر مسؤولون وباحثون وأكاديميون من 90 دولة تمثيل رفيع المستوى من الأمم المتحدة والصحة العالمية يتناول العلاقة بين الفتوى والتنمية المستدامة تأهيل القادة الدينيين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة التكامل بين العلوم الشرعية والاجتماعية والطبيعية لتحقيق التنمية استخدام الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى لتعزيز أهداف التنمية ميثاق إفتائى لمواجهة لتغيرات المناخية إصدار عدد خاص من مجلة Insight باللغة الإنجليزية

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