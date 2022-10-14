ميثاق إفتائى.. مؤتمر فى القاهرة لمواجهة التغيرات المناخية (فيديوجراف)

الأمانة العامة قالت إن جلسات المؤتمر المنعقدة على مدار يومى 17 و18 أكتوبر، تشهد حضورا واسعا ولفيفا من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من أكثر من 90 دولة حول العالم، وبتمثيل عالى المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز المعلومات عن المؤتمر.
«الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» عنوان المؤتمر
الفعاليات من 17 إلى 18 أكتوبر 2022
يحضر المؤتمر مسؤولون وباحثون وأكاديميون من 90 دولة
تمثيل رفيع المستوى من الأمم المتحدة والصحة العالمية
يتناول العلاقة بين الفتوى والتنمية المستدامة
تأهيل القادة الدينيين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة
التكامل بين العلوم الشرعية والاجتماعية والطبيعية لتحقيق التنمية
استخدام الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى لتعزيز أهداف التنمية
ميثاق إفتائى لمواجهة لتغيرات المناخية
إصدار عدد خاص من مجلة Insight باللغة الإنجليزية
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