جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الجمعة تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطى كل التحديات وعبور الأزمات، التى يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، وذلك بفضل الأمن والاستقرار فى البلاد.





وقالت الصحيفة تحت عنوان السيسى: قادرون على مواجهة التحديات بالأمن والاستقرار أن الرئيس السيسى قال خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية أمس الخميس إن مصر نجحت فى مواجهة الإرهاب، كما عبرت الكثير من الأزمات والتحديات فى السابق، مضيفا أن المرحلة الصعبة الحالية التى نمر بها الآن، سنعبرها بخير وسلام بفضل من الله، ونحن نتابع كل المصاعب التى يمر بها العالم أجمع، وليست مصر فقط وإن أزمة كورونا مرت آثارها بسلام.. واليوم نستطيع أن نقول إن تداعياتها وآثارها يمكن التعايش معها، وأيضا تلك الأزمة التى نعاصرها حاليا حتى لو كان لها آثار سلبية الآن لكنها أزمة وستنقضى بإذن الله. وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أن ما يبقى هو الأوطان والبلاد والاستقرار والأمان والسلام، ولن تتقدم أية دولة فى العالم وتعبر مشاكلها سوى بالأمن والاستقرار، مشددا على أن المشاهد التى نراها حولنا الآن، تؤكد أن الجهد المبذول ليس من رجال الجيش والشرطة فقط، ولكن من كل مواطن مصرى للحفاظ على الدولة المصرية، هو جهد مشكور وهو ما يجعل الـ 104 ملايين نسمة الموجودين على أرض مصر يعيشون بأمل فى المستقبل، مؤكدا أن مصر ستعبر كل المصاعب بفضل الله، ونحن فى خير وبخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد الرئيس السيسى وقوف مصر على أرض صلبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.