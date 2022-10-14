موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي اليوم بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - يواجه فريق الزمالك نظيره فلامبو البوروندى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، يدخل الزمالك اللقاء بعد الفوز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد، فى المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب، بعدما نجح مسئولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مع الجانب البوروندى لإقامة المباراتين فى مصر.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى دوري الابطال

تقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندى

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر البوروندى عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشوار الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

اجتاز نادى الزمالك المهمة الأولى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا امام فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة اهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي .

الزمالك يبحث عن اللقب الأفريقى السادس

نجح نادي الزمالك في حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي ليشارك في بطولة دوري ابطال افريقيا أملا في تحقيق اللقب السادس في تاريخ القلعة البيضاء.