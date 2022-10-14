الغربية تتغير بمشروعات حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. وتشهد قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية طفرة حقيقية فى كل المجالات والقطاعات الخدمية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والإنفوجراف التالى يوضح معلومات عن إنتاج الطاقة النظيفة للمنازل فى الريف عن طريق استخدام مخلفات الحيوانات. وحققت مبادرة حياة كريمة نتائج وإنجازات لمسها المواطنون سواء فى مشروعات الصرف الصحى، ومشروعات محطات المياه وتبطين الترع، وأعمال الرصف وأيضا إنشاء مجمعات خدمية.

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