الحكومة تنفى منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى لعدم سداد المصروفات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية.
وشددت على أحقية كافة طلاب الجامعات فى دخول الحرم الجامعى والالتحاق بكلياتهم حتى فى حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية، مُشيرةً إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.
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