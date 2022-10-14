استعدادات الدقهلية للتصدى لتجمعات مياه الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة، وتتضمن الإجراءات تنفيذ محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.





وتابع مختار وفقا لبيان اليوم الجمعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس فى تنفيذ محاكاة التصدى لاحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

وفى هذا الصدد، أوضح المحاسب محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه تم متابعة تنفيذ محاكاة على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم ضخ المياه بشوارع المدينة وتم سحب المياه بجميع المعدات وتم الاطمئنان على بالوعات المطر بالمدينة، مشيرا إلى أن ذلك بهدف التأكد من كيفية وسهولة التعامل مع الموقف وتدريب أطقم العمال على الوضع وقت نزول الأمطار والسيول استعدادا لقدوم فصل الشتاء ومواجهه مخاطر الطقس حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

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