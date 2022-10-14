الدولة تستعد لموسم الأمطار والسيول (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز استعدادات الوزارة:
وفى هذا الإطار تم إنشاء 95 سدا و18 بحيرة و440 خزانا أرضيا، لمواجهة السيول.
وبينت الوزارة أن الخزانات تتراوح سعتها من 5 مترات إلى 500 متر، ويستخدمها الأهالى على مدار العام فى الشرب والزراع.
كما جهز معهد الموارد المائية خريطة لمخرات السيول؛ يمكن معرفة مكان السيل وحجمه وكمية المياه التى تسقط عليه.
وشددت الرى على أن السدود التى يجرى إنشاؤها تخضع لأعمال الحماية للدراسات العلمية، لافتة إلى أن البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالى أكثر المدن تعرضا للسيول.
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