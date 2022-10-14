عرضا حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائدي سيارتين بعد حركات استعراضية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 11:32 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول معرضين حياة المارة للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد السيارتين قيادة شخصين،مقيمان بدائرة قسمى شرطة "مدينة نصر أول ، المقطم، تم ضبطهما، وبسؤالهما إعترفا بإرتكاب الواقعة أثناء إحتفالهما بخطبة قريب أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.