بدء تشغيل «بيت مصر» فى فرنسا اعتبارا من العام الدراسى 2023-2024

جاء ذلك على هامش مشاركته فى اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى دورته (215)، وإلقاء كلمة مصر بباريس.
وشارك الوزير فى الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة الانتهاء من الأعمال الخرسانية لبيت مصر بالمدينة الجامعية، بحضور جون مارك سوفيه، رئيس مجلس إدارة المدينة الجامعية الدولية، ولورانس ماريون المفوض العام، ومدير الشركة المنفذة للمشروع، وأعضاء مجلس إدارة جمعية بيت مصر، ومدير المشروع.
وفى كلمته، وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر لمجلس إدارة المدينة الجامعية على المساندة المقدمة لمصر لتنفيذ هذا المشروع الثقافى الهام، الذى أتاح لمصر التواجد داخل حرم المدينة الجامعية؛ بهدف المساهمة فى دعم الطلاب سواء من مصر أو من مختلف دول العالم، معربا عن تقديره للدور الذى قامت به السفارة المصرية بباريس فى تقديم الدعم اللازم والإشراف المستمر على كافة الجوانب المالية والإدارية للمشروع.
وقال الوزير -بحسب بيان المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى- إنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى يعد تتويجا لتوقيع الاتفاقية الخاصة ببيت مصر بين الحكومتين المصرية والفرنسية فى عام 2017، مشيرا إلى اهتمام مصر على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للانتهاء من إنشاءه وفقا للجداول الزمنية المحددة مسبقا، مؤكدا أن التقدم الذى تحقق خلال الفترة الأخيرة يعد إنجازا يثبت جدية مصر والاهتمام الشديد بالبيت.
وأوضح عاشور، أنه سيتم البدء فى إجراءات تشغيل بيت مصر اعتبارا من العام الدراسى 2023-2024، منوها بأن المبنى يحمل الطابع الفنى الذى يعبر عن الهوية المصرية وحضارتها العريقة.
وأشار السفير علاء يوسف، إلى عمق العلاقات (المصرية - الفرنسية) فى المجالات كافة، مشيدا بالتعاون الثقافى والتعليمى والعلمى بين البلدين، الذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بأعداد الدارسين المصريين فى فرنسا، ما ساهم فى الإسراع بتنفيذ أعمال المشروع، مؤكدا أن بيت مصر سيكون بمثابة أحد معالم التواجد المصرى فى فرنسا، وسيكون صرحا ثقافيا يعكس ثراء الحضارة المصرية والاهتمام الذى تولیه مصر للتعليم الجامعى.
ومن ناحيته، ثمن استفان كاباروس، مدير الشركة المنفذة للمشروع، جهود كافة العاملين بالمشروع، وأثنى على ما يبذلونه من جهد متواصل، ومثنيا على التعاون الوثيق بين الشركة وكافة الجهات المصرية المعنية، وهو ما ساهم فى سرعة إنجاز كافة الترتيبات الهندسية والإدارية والمالية للمشروع وتذليل كافة العقبات، موضحا أنه من المستهدف أن يتم تسليم المبنى فى شهر مايو 2023.
واستعرض سوفيه، المراحل التى مر بها المشروع، منذ أن كان مجرد فكرة إلى أن أصبح حقيقة على أرض الواقع، معربا عن سعادته البالغة بخروجه بالشكل الذى يليق بمكانة مصر التاريخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تشغيل «بيت مصر» فى فرنسا اعتبارا من العام الدراسى 2023-2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.