بدء تشغيل «بيت مصر» فى فرنسا اعتبارا من العام الدراسى 2023-2024

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الأعمال الإنشائية والتنفيذية لبيت مصر بالمدينة الجامعية بالعاصمة الفرنسية باريس، يرافقه السفير علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا، ود. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية ورئيس اللجنة الفنية لمشروع "بيت مصر"، ود. نور السبكى الملحق الثقافى فى باريس.





جاء ذلك على هامش مشاركته فى اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى دورته (215)، وإلقاء كلمة مصر بباريس.

وشارك الوزير فى الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة الانتهاء من الأعمال الخرسانية لبيت مصر بالمدينة الجامعية، بحضور جون مارك سوفيه، رئيس مجلس إدارة المدينة الجامعية الدولية، ولورانس ماريون المفوض العام، ومدير الشركة المنفذة للمشروع، وأعضاء مجلس إدارة جمعية بيت مصر، ومدير المشروع.

وفى كلمته، وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر لمجلس إدارة المدينة الجامعية على المساندة المقدمة لمصر لتنفيذ هذا المشروع الثقافى الهام، الذى أتاح لمصر التواجد داخل حرم المدينة الجامعية؛ بهدف المساهمة فى دعم الطلاب سواء من مصر أو من مختلف دول العالم، معربا عن تقديره للدور الذى قامت به السفارة المصرية بباريس فى تقديم الدعم اللازم والإشراف المستمر على كافة الجوانب المالية والإدارية للمشروع.

وقال الوزير -بحسب بيان المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى- إنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى يعد تتويجا لتوقيع الاتفاقية الخاصة ببيت مصر بين الحكومتين المصرية والفرنسية فى عام 2017، مشيرا إلى اهتمام مصر على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للانتهاء من إنشاءه وفقا للجداول الزمنية المحددة مسبقا، مؤكدا أن التقدم الذى تحقق خلال الفترة الأخيرة يعد إنجازا يثبت جدية مصر والاهتمام الشديد بالبيت.

وأوضح عاشور، أنه سيتم البدء فى إجراءات تشغيل بيت مصر اعتبارا من العام الدراسى 2023-2024، منوها بأن المبنى يحمل الطابع الفنى الذى يعبر عن الهوية المصرية وحضارتها العريقة.

وأشار السفير علاء يوسف، إلى عمق العلاقات (المصرية - الفرنسية) فى المجالات كافة، مشيدا بالتعاون الثقافى والتعليمى والعلمى بين البلدين، الذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بأعداد الدارسين المصريين فى فرنسا، ما ساهم فى الإسراع بتنفيذ أعمال المشروع، مؤكدا أن بيت مصر سيكون بمثابة أحد معالم التواجد المصرى فى فرنسا، وسيكون صرحا ثقافيا يعكس ثراء الحضارة المصرية والاهتمام الذى تولیه مصر للتعليم الجامعى.

ومن ناحيته، ثمن استفان كاباروس، مدير الشركة المنفذة للمشروع، جهود كافة العاملين بالمشروع، وأثنى على ما يبذلونه من جهد متواصل، ومثنيا على التعاون الوثيق بين الشركة وكافة الجهات المصرية المعنية، وهو ما ساهم فى سرعة إنجاز كافة الترتيبات الهندسية والإدارية والمالية للمشروع وتذليل كافة العقبات، موضحا أنه من المستهدف أن يتم تسليم المبنى فى شهر مايو 2023.

واستعرض سوفيه، المراحل التى مر بها المشروع، منذ أن كان مجرد فكرة إلى أن أصبح حقيقة على أرض الواقع، معربا عن سعادته البالغة بخروجه بالشكل الذى يليق بمكانة مصر التاريخية.