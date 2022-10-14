إزالة 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى بكل حزم لأية تعديات.





وقال محافظ الغربية فى تصريح اليوم الجمعة إنه لا تهاون مع إزالة أى تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى إزالة 36 حالة تعد بقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتى.

وشدد رحمى على أن المحافظة مستمرة فى استرداد حق الشعب وردع المخالفين، موجها باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع أى تعديات عليها مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف.