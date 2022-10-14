الصحة تناقش تطوير مستشفيى العجوزة وهليوبوليس بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
وأوضح عبدالغفار أن الوزير بحث مع ممثلى جامعة جون هوبكنز، التعاون للتوسع فى المشروعات الخضراء، صديقة البيئة، إلى جانب بحث التعاون فى تطوير مستشفيى العجوزة، وهليوبوليس.
وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون فى التعليم الطبى والتدريب، والاستشارات، وإدارة المستشفيات، وتحديد الاحتياجات من الأجهزة الطبية، وفقا للمعايير العالمية، لكل كثافة سكانية.
وتابع عبدالغفار أن الوزير ناقش مع ممثلى جامعة جون هوبكنز، إمكانية الاستفادة من نظام التعليم الجديد فى جامعة جون هوبكنز، وماجستير الصحة العامة الذى يعد من أقوى البرامج عالميا، وكذلك نموذج Pysicians Assistants لسد الفجوة فى أعداد الأطباء.
وأشار عبدالغفار إلى أن الملفات التى تم مناقشتها تضمنت، بحث التعاون فى تدريب الأطباء، وهيئات التمريض، والدراسات والأبحاث فى مجال الصحة العامة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، ومن جانب جامعة جون هوبكنز، الدكتور تشارلز وينر أستاذ الطب وعلم وظائف الأعضاء؛ ورئيس مركز جونز هوبكنز الطبى الدولى، والدكتورة لوران مورو نائب رئيس المبادرات العالمية، والدكتور مونس كلاوى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمركز Clemenceau الطبى، التابع لشركة جونز هوبكنز الدولية.
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