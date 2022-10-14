تصوير جوى لأعمال مشروع حاجز الأمواج الجديد بميناء دمياط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعتبر حاجز الأمواج الشرقى الجديد لميناء دمياط أهم عمل هندسى مهم لتأهيل ميناء دمياط ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط الحاجز بطول 1420 مترا وأقصى عمق عند رأس الحاجز يصل إلى 12 مترا. جاء ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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