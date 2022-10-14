جدة - نرمين السيد - صرح السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو، بأن السفارة تتابع على مدار الساعة أحوال الطلاب المصريين فى مدينة بيلغورد الروسية، وذلك على ضوء تعرض المدينة لعمليات قصف خلال اليومين الماضيين وتحويل الدراسة بها لتكون عن بعد لمدة أسبوعين.





وأوضح السفير نزيه النجارى، وفقا لبيان صحفى، أن السفارة تتواصل بشكل مكثف مع الطلاب المصريين بالمدينة، والذين يزيد عددهم عن 1100 طالب، للاطمئنان على أحوالهم والرد على كافة استفساراتهم، كما تنسق مع الجهات المعنية لتلبية رغبات بعض الطلاب فى النقل لجامعات أخرى أو الاستمرار فى الدراسة عن بعد، وذلك استكمالا للجهود التى بدأتها على ضوء تطورات الأوضاع الراهنة. وأكدت السفارة حرصها على تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأبناء الجالية المصرية فى روسيا الاتحادية، علما بأنه يمكن التواصل مع السفارة على مدار الساعة من خلال رقم +79295157494.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بموسكو: نتابع أحوال الطلاب فى مدينة بيلغورد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.