نشاط الرئيس فى أسبوع.. متابعة للملف الصحى وتوجيهات بالحفاظ على الممتلكات

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أ.ح أحمد فتحى خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أ.ح محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء أ.ح بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أكرم الجوهرى مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".

ووجه الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التى تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفورى مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، وللتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية فى كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة فى النمو والتطور.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ حفل تخرج الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة 2022.

وفى كلمته التى ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لأسر الطلاب الخريجين، كما توجه الرئيس لأسر الشهداء بخالص الاحترام والمحبة للعطاء الذى قدمه أولادهم من أجل مصر وشعبها.

وأضاف الرئيس: "اوعوا تفتكروا أن الدماء التى قدمت والأرواح اللى راحت عند ربنا ثمن بسيط، وهى فى رقبتنا كمصريين".

وتابع الرئيس، موجها حديثه لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، بأن هذه الأرواح الطاهرة هى ثمن غال لحماية واستقرار أكثر من 100 مليون مصرى ومستقبلهم، قائلا: "البلد لو كانت راحت مكانش هيبقى فيه مستقبل لحد خالص".

وأكد الرئيس أن الدولة تقف بجانب أسر الشهداء وتساندهم، قائلا: "احنا معاكم، ولن ننساكم أبدا".

وتوجه الرئيس بالتهنئة للطلاب الخريجين فى كلية الشرطة، مشيرا إلى أنهم بدأوا مرحلة جديدة من حياتهم، مشددا على أن أمان مصر واستقرارها وتقدمها أمانة فى رقبتهم.

وأوضح الرئيس أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية كبيرة، مشيرا إلى أن دور رجال الشرطة مشهود من المصريين جميعا، ومصر تقدر هذا الدور مادام يحترم إنسانية المواطن وإنفاذ القانون، مؤكدا أهمية التعامل الراقى مع المواطنين، معربا عن خالص أمنياته للخريجين بالتوفيق، مطالبا إياهم بالتسلح بالعلم.

فيما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية فى مصر، وفى ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة فى إطار "100 مليون صحة"، والتى تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين بالمقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية، خاصةً مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، ووصولاً إلى تطبيق التأمين الصحى الشامل على مستوى كافة المحافظات.

كما ثمن الرئيس دور منظمة الصحة العالمية والجهود التى قام بها "أدهانوم" خلال جائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى وجميع الشركات التابعة له، ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة فى كافة القطاعات بالدولة، من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما فى ذلك الموقع الاستراتيجى لمصر.

كما اطلع الرئيس على الجهود الجارية لتطوير مطارى شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصةً المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، وذلك استعداداً لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى للإنتاج الزراعى "مستقبل مصر".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، من العناصر ومكونات البنية الأساسية، موجهاً بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية فى محيطه الجغرافى، وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمرانى المستقبلى المتوقع لتلك المنطقة فى إطار الدلتا الجديدة ونظراً لحجم الأراضى الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، وذلك اتساقاً مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية.

الرئيس السيسى يشهد تخرج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية

كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التى يمر بها العالم أجمع، بفضل الأمن والاستقرار فى البلاد.

وأضاف، خلال كلمته فى الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، أن مصر نجحت فى مواجهة الإرهاب، كما عبرت الكثير من الأزمات والتحديات فى السابق، مستدركا: «المرحلة الصعبة الحالية التى نمر بها الآن سنعبرها بخير وسلام بفضل من الله، ونحن نتابع كل المصاعب التى يمر بها العالم أجمع، وليس مصر فقط».

وتابع السيسى: «أزمة كورونا التى استمرت عامين، وكانت تصحبها توقعات غير متفائلة من المواطنين مرت آثارها بسلام.. واليوم نستطيع أن نقول إن تداعياتها وآثارها يمكن التعايش معها، وأيضا تلك الأزمة التى نعاصرها فى الوقت الحالى حتى لو كانت لها آثار سلبية الآن لكنها أزمة وستنقضى بإذن الله»، منوها بأن ما يبقى هو الأوطان والبلاد والاستقرار والأمان والسلام، ولن تتقدم أى دولة فى العالم وتعبر مشكلاتها سوى بالأمن والاستقرار.