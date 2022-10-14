تعليم الغربية: تسليم 30 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح حسن - فى تصريح اليوم الجمعة، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى على مستوى الإدارات التعليمية العشر يبلغ 40 ألفا و659 طالبا وطالبة، مضيفا أنه تم تسليم طلاب مدارس إدارة بسيون التابلت بالكامل، مشيرا إلى تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولى وحدة I T بالمدارس.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه جرى التسليم لجميع طلاب الصف الأول الثانوى وفق الإجراءات المحددة وذلك بعد سداد التأمين الخاص به، وعمل دورة تدريبية من قبل جميع أخصائى التطوير التكنولوجى بكل إدارة، وتم تدريب الطلاب على كيفية الاستخدام الآمن للتابلت، وعدم الخروج من المنظومة التابعة للوزارة.

ووجه وكيل الوزارة مديرى عموم الإدارات التعليمية، بضرورة الانتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بنهاية الأسبوع الحالى.