اجتماعات ودورات تدريب.. حصاد الزراعة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكر الإنفوجراف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجه تهنئة لجميع العاملين فى وزارة الزراعة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف وانتصار أكتوبر العظيم.

كما سلط الإنفوجراف الضوء على مشاركة وزير الزراعة فى اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائى العالمى، والتى تنعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو فى الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الجارى بالعاصمة الإيطالية روما، وألقى كلمة مصر خلال اجتماعات الدورة، كما بحث مع الدكتور شو دنيو مدير عام منظمة الفاو آفاق التعاون المشترك، كما عقد عددا من اللقاءات الثنائية الهامة مع عدد من المسئولين الدوليين.



كما التقى القصير مع وزير التنمية والابتكار رئيس مجلس القطن الأوزبكى الدكتور ابراهيم عبدالرحمنوف والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

ووافق وزير الزراعة على اعتماد 35 مليونا و855 ألف جنيه، ل 87 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية 849 رأسا، ضمن المشروع القومى لإعادة إحياء البتلو.

وأعلنت وزارة الزراعة عن أنه تم فحص 343 ألفا و690 طنا من بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول العربية والدول الأخرى من خلال معامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس، كما تم استعراض تقرير حول أهم الأنشطة التى نفذها المعمل المركزى للمناخ الزراعى، التابع لمركز البحوث الزراعية خلال سبتمبر الماضى.



وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وكذلك نظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان أهم أمراض القمح والشعير والاتجاهات الحديثة فى المكافحة بمقر مكتب المنظمة بالقاهرة.

بينما نظم المعمل المركزى للمناخ الزراعى التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة، بالتعاون مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، كما نظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة الزقازيق ورشة عمل دولية تحت عنوان استخدام التكنولوجيا الحديثة فى معالجة مياه الصرف للرى ومجابهة التغيرات المناخية ، كما اختتم المركز فعاليات الورشة الدولية حول المعالجة اللامركزية لمياه الصرف لإعادة استخدامها فى الرى بمشاركة شركاء المشروع من جامعة الزقازيق ومركز بحوث الصحراء عن الجانب المصرى ومن الدول الشركاء بالمشروع من المغرب والمانيا.

وحصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية من خلال باحثيه على جائزة أفضل منتج من لتمور لهذا العام بمهرجان التمور الذى أقيم فى أسوان، وحصل المعمل المركزى لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة المياه بأشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد على شهادة الأيزو ( ISO"IEC 17025:2017) الخاصة بدقة نتائج اختبارات المعامل فى التحاليل الكيميائية للمياه والتحاليل المكروبيولوجية للأسماك والغذاء والمياه.

كما استقبل مركز البحوث الزراعية وفدا من جامعة المجر للزراعة وعلوم الحياة برئاسة رئيس الجامعة، حيث تم بحث أوجه التعاون فى مجال البحوث التطبيقية، وكذلك أصدر معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال شهر سبتمبر الماضى، كما ‏نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا بعنوان استخدام بدائل الأقماح لإنتاج منتجات المخابز ‏بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ ‏ لعدد من الباحثين والهيئة البحثية المعاونة والكادر العام.



وتفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، سير العمل بالجمعيات الزراعية بمحافظة الشرقية، من صرف الأسمدة، وكارت الفلاح، والتعدى على الأراضى الزراعية.

بينما شارك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فى الدورة التدريبية الدولية أنظمة إدارة سلامة الغذاء والتى نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما تفقد وفد رسمى من جامعة المجر الزراعية وعلوم الحياة برئاسة رئيس الجامعة المجرى مختلف الأقسام التابعة للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات فى الأغذية، وذلك للوقوف على ما لديه من معامل معتمدة عالية الكفاءة لمراقبة جودة وسلامة الأغذية سواء للتصدير أو السوق المحلى.



كمل عقد المعمل تدريبا لمدة يومين فى مجال سلامة الغذاء ضمن برنامج تدريبى فى مجال المكافحة المتكاملة للآفات، بينما بلغ اجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل خلال الأسبوع الماضى بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7 آلاف شهادة.