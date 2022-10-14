انخفاض حرارة وأمطار متوقعة فى الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على الأنحاء كافة.





وأوضحت الهيئة، أن اليوم يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، جاءت كما يلى: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 قنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22.

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