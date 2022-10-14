شروط حصول المصريين بالخارج على سيارة معفاة من الضرائب (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تيسيرات جديدة، أقرها مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مشروع قانون، تتيح للمصرى صاحب الإقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، شروط حصول المصريين بالخارج على سيارة معفاة من الضرائب. تسجيل بيانات صاحب الطلب والسيارة وسداد المبلغ النقدى يشترط الحصول على موافقة استيرادية السن لا يقل عن 16 عاما سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية غير مُستحق العائد المبلغ يحول من الخارج لحسابات وزارة المالية استرداد المبلغ بعد 5 سنوات بالمقابل المحلى يشترط أن يكون المصرى مُقيما إقامة قانونية سارية بالخارج يشترط امتلاك حساب بالخارج مضى على فتحه 3 أشهر لا يزيد عمر السيارة على 3 سنوات من عام الصنع

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