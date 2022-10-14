عظمى القاهرة 28.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الجمعة، الطقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على كل الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، أشار خبراء هيئة الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 28 21 العاصمة الإدارية 28 20 6 أكتوبر 29 20 بنهــــا 28 21 دمنهور 27 21 كفر الشيخ 27 22 المنصورة 28 21 دمياط 27 22 بورسعيد 28 22 الإسماعيلية 29 19 السويس 28 20 الزقازيق 28 21 شبين الكوم 28 21 طنطا 27 22 شلاتين 32 24 الإسكندرية 27 22 العلمين الجديدة 27 21 وادى النطرون 28 21 مطروح 26 22 السلوم 28 21 سيوة 30 20 العريش 27 21 رفح 27 21 الطور 30 20 كاترين 25 14 رأس سدر 30 20 نخل 28 16 طابا 29 22 نويبع 30 23 حلايب 30 25 شرم الشيخ 31 24 الغردقة 31 24 مرسى علم 32 23 الفيوم 29 21 بنى سويف 29 20 المنيا 30 19 أسيوط 30 18 سوهاج 30 20 قنا 34 20 الأقصر 34 21 أسوان 35 22 الوادى الجديد 32 21 أبوسمبل 34 22 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 22

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