الأوقاف: تعزيز دور مراكز الثقافة الإسلامية لتكون درعا جديدا للفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الأوقاف انها تعمل جاهدة وفى سباق مع الزمن للأخذ بيد المجتمع كله نحو الوسطية بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا تقصير، مدللة على ذلك بالإمام الأوزاعى (رحمه الله) عندما قال: ما أمر الله (عز وجل) فى الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى جهتين لا يبالى أيهما أصاب: الإفراط أو التفريط، ويقولون لكل شيء طرفان ووسط، فإن أنت أمسكت بأحد الطرفين مال الآخر، وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان.





وأفادت وزارة الأوقاف فى بيان مساء الخميس، بأنه فى هذا الإطار يأتى العمل على تعزيز دور المراكز الثقافية الإسلامية، خاصة وأن الدراسة بهذه المراكز ترتبط بانتهاجها منهج الفهم والتحليل والمناقشة وإعمال العقل فى فهم صحيح النص من خلال نخبة متميزة من خيرة الأساتذة فى مختلف التخصصات العلمية. ونبهت الوزارة إلى أنه بجانب ما سبق ستعمل وزارة الأوقاف على تفعيل أنشطة هذه المراكز من خلال الندوات العامة والمسابقات العلمية والثقافية بين طلاب المراكز على مستوى الجمهورية.

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