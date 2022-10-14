الأوقاف تعلن عقد مقرأة لكبار القراء بمسجد الحسين السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن عقد مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، يوم السبت المقبل فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك ذلك ضمن جهود الوزارة فى العناية بالقرآن الكريم وأهله.





وفى سياق آخر، شهدت المساجد أمس الخميس، إقبالًا ملحوظًا على البرنامج التثقيفى الذى يعقد كل أسبوع، حيث واصل الأئمة والواعظات عقد البرنامج للأطفال بالمساجد، كما اجتذب البرنامج الأطفال بوسائل التدريس العصرية. وأكد عدد من أولياء الأمور حرص أطفالهم على المشاركة الفاعلة بالبرنامج، ونقل ما تعلموه إلى زملائهم بالمدارس، مؤكدين أن المساجد المصرية على مستوى الجمهورية قد تحولت إلى مراكز تعليمية وعلمية ومنارات ثقافية.

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