مفتى الجمهورية: المكانة والريادة العلمية لمصرنا هى مبعث فخر واعتزاز

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: "إن المكانة والريادة العلمية لمصرنا العزيزة هى مبعث فخر واعتزاز، كما أنها تُلقى على عاتق أبناء مصر من المفكرين والعلماء والباحثين بظلال من مسؤولية عظيمة ورسالة جسيمة".





وأضاف أن المحافظة على تلك المكانة الرفيعة قد تحتاج إلى الجهد والبذل والعطاء والتفانى والإخلاص أعظم وأكبر مما احتاجت إليه من ذلك كله كى تصل إلى تلك المكانة، ونحن الآن نعيش فى عالم يزخر بالتقدم والتطور والابتكار والتجديد، عالم لا يعرف الاكتفاء ولا الجمود ولا التوقف، عالم مليء بالتحديات التى تحتاج إلى الهمم العالية والنفوس المشتعلة بالبذل والعطاء.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى جامعة طنطا بمناسبة احتفال الجامعة باليوبيل الذهبى، حيث أشاد فضيلته بالمسيرة العلمية المستنيرة لجامعة طنطا ولسائر صروحنا العلمية العريقة.

وأكد فضيلة المفتى أن المكانة الرفيعة العالية التى تبوأتها مصر منذ فجر التاريخ وحتى الآن إنما وصلت إليها بالعلم الدقيق والمعرفة العميقة، وشيدت أرقى وأسمى الحضارات بعقول علمائها المخلصين الذين قدموا خدمات جليلة للعلم فى كافة المجالات.

وشدد فضيلته على أننا نحيا الآن مرحلة جديدة حاسمة وفارقة فى مسيرة تطور وتقدم وطننا العزيز مصر، هذه المسيرة العظيمة التى يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حفظه الله تعالى، من أجل أن تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها بين دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غير مناسبة أن مصر إنما تتقدم بالعلم وبالمعرفة وبعقول وسواعد أبنائها المخلصين البررة، ولا تتقدم بالخطب والشعارات أبدًا.

وقال مفتى الجمهورية: "إن معركة التنمية الشاملة والمستدامة التى تخوضها الدولة المصرية، تستهدف فى المقام الأول تنمية العقول ورفع درجة الوعى والوطنية لدى أبنائنا وشبابنا، حتى نقطع كل طريق وكل أمل لدى جماعات التطرف والإرهاب فى استقطاب هذا الشباب المصرى، ولتنعم مصرنا الغالية بالطاقات المبدعة الهائلة التى يمتلكها أبناء هذا الوطن والتى هى ركن ركين من أركان الشخصية المصرية المبدعة التى ملأت طباق الأرض علمًا وتنويرًا وإبداعًا".

واختتم فضيلة المفتى كلمته بقوله: "إن جامعة طنطا إحدى كبريات الجامعات المصرية العريقة التى يشهد لها الجميع بالكفاءة والتميز والابتكار فى شتى العلوم والفنون، وهى بلا شك صرح عريق من صروحنا العلمية المصرية التى نعتز ونفتخر بها، فهى التى حملت راية العلم خفاقة فى شتى المجالات والتخصصات، وتخرج فى ربوعها العديد من الأجيال المبدعة، وحمل مشاعل العلم والنور فيها أكابر الأساتذة والعلماء الذين تمكنوا بعقولهم الفذة وبجهودهم المستمرة من وضع هذا الصرح العريق فى مصاف الجامعات الإقليمية والعالمية الكبرى".